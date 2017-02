Get Out, la película de terror con 100% en Rotten Tomatoes domina la taquilla de EUA

En otra ocasión les mencionamos sobre la película Get Out, dirigida por el comediante Jordan Peele y su increíble logro de conseguir una calificación perfecta en Rotten Tomatoes y Tomatazos, ahora les decimos que no eran mentiras, pues está dominando la taquilla de Estados Unidos.

De acuerdo con Variety, Get Out cerró este viernes con 10.8 millones de dólares, considerando que es una película de muy bajo presupuesto para los estándares de Hollywood y que es su primer día, quiere decir que le está yendo bastante bien. Expertos estiman que pudiera cerrar el fin de semana arriba de 28 millones.

La historia sigue a Rose y Chris, una pareja interracial que se está preparando para llevar su relación más adelante, por lo que Chris tendrá que conocer a la familia de Rose. Dejarán la ciudad para llegar a una zona urbana donde Chris notará algo muy extraño con los habitantes de ahí. El trato que se le da a las personas de color es bastante extraño y racista.

Nosotros tuvimos la oportunidad de ver esta maravillosa película y les decimos que es una joya para todos los amantes del terror. Puedes leer nuestra crítica.

