Ahora no perderás la garantía de tu iPhone cuando repares la pantalla con terceros

Apple cambió su política acerca de la reparación de pantallas de iPhone hecha por terceros. En un memo mandado por la compañía a los empleados de las Apple Store y de los centros de servicio autorizados, Apple, declaró que las revisiones deberán comenzar determinando si el dispositivo fue modificado fuera del centro de servicio, pero deberán seguir adelante con la reparación, independientemente de si la pantalla fue cambiada por un tercero.

Obviamente hay condiciones que aplican, si la pantalla cambiada no permite que la reparación sea realizada o si daña el iPhone de alguna otra manera, el cliente deberá pagar el costo de la reparación, que no será cubierta por la garantía, aunque no se especifica si deberá comprar la pantalla original o reemplazar todo el dispositivo. Si el problema reside en la pantalla externa, los usuarios deberán pagar el costo completo de la reparación o buscar el cambio en otro lugar. Finalmente, los usuarios podrán solicitar que la parte ajena sea cambiada por una original de Apple deberán pagar el precio completo, ya que AppleCare+ no lo cubrirá.

Anteriormente, Apple determinaba que si un iPhone había sido reparado en otro lado o tenía un display hecho por terceros, la garantía se anulaba y ya no realizaría reparaciones en él, cobrando o no. Ahora, los usuarios podrán seguir recibiendo apoyo y reparaciones para cualquier otro desperfecto que pudiera tener. Cabe mencionar que Apple continúa buscando mejorar su servicio de reparación de pantallas y, el año pasado, introdujo un nuevo nivel de reparación de pantalla por $29 USD, que incluye servicio rápido y partes originales.

Nota publicada originalmente en Qore

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com