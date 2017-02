Valle de Guadalupe está entre los 50 lugares que deben visitarse en la revista Cosmopolitan

MEXICALI, B.C.- Gracias a la extensiva labor de relaciones públicas que realiza la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), el Valle de Guadalupe logró posicionarse nuevamente como uno de los lugares de mayor valor turístico en el mundo, según la revista Cosmopolitan, y la publicación ‘50 lugares que toda veinteañera debe tener en su lista para viajar’ de Kristin Tice Studeman.

El titular de la SECTURE, Óscar Escobedo Carignan, expresó que el reconocimiento adquirido en los destinos de Baja California a nivel internacional, especialmente en sitios como la Ruta del Vino en Ensenada, y el contexto urbano en Tijuana, son el resultado de un trabajo constante de promoción y contacto por medio de la agencia de Relaciones Públicas de Estados Unidos para la Secretaría de Turismo, encargada de agendar los viajes de familiarización a la entidad con los mejores y más destacados columnistas en el rubro turístico.

Indicó que con la publicación realizada por la escritora Kristin Tice Studeman, el Valle de Guadalupe tendrá un alcance de difusión a nivel mundial para más de 9.4 millones de personas, debido al número de usuarios que visitan el portal web de Cosmopolitan mensualmente. Cabe señalar que dicho artículo consta de un costo comercial de dos millones 278 mil 680 pesos, aunado al valor publicitario que la revista posee.

“Con este tipo de reconocimientos, estamos comprobando que sin duda el trabajo de promoción realizado ha sido sumamente eficiente, ya que los viajes de familiarización con especialistas del sector siguen entregando buenas noticias. Hace un par de semanas la revista Elle publicó un artículo que resalta las bondades del Valle de Guadalupe y hoy nuevamente nos topamos con esta reseña del lugar. Y justo esta semana tuvimos una columna sobre Tijuana, en fin, estamos cambiando el panorama turístico del Estado”, refirió.

El funcionario estatal explicó que el artículo ‘50 places every twentysomething should have on her travel bucket list’, destaca la fama de la región del Valle alrededor del mundo, gracias a las mezclas que se realizan en las diferentes casas vitivinícolas al norte de Ensenada, especialmente por la exclusividad de su creación, debido a que el vino creado en el lugar no permite su exportación al extranjero.

De igual manera, Kristin Tice Studeman invita a sus lectores a viajar al Valle de Guadalupe para degustar el vino regional, y conocer una de las distintas y nuevas ofertas de hospedaje que van desde hoteles boutique hasta recintos de alojamiento tradicionales de la zona.

“La Ruta del Vino continúa como uno de nuestros mejores exponentes en el mundo, ya que tan sólo en un período de tres meses hemos logrado la promoción y descripción de las vocaciones con que cuenta este andador turístico, en tres diferentes revistas de talla internacional. Esto abona significativamente no sólo al sector turismo de Baja California, también a la percepción social de nuestro Estado”, concluyó Escobedo Carignan.

