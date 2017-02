Lucía Villalón habla a detalle sobre su ruptura con el "Chicharito"

Lucía Villalón reveló detalles sobre su ruptura con el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, y opinó sobre las imágenes que se difundieron en las que se observa al deportista celebrar el Día del Amor y la Amistad en París con la actriz Camila Sodi.

“Lo de Camila Sodi ya me lo imaginaba, lo que duele es la traición y la deslealtad”, declaró la reportera a la revista Hola México.

También afirmó que sacrificó muchas cosas para pasar más tiempo con él: "Sacrifiqué muchas cosas, sí. Me fui a vivir a otro país, dejé a mi familia y a mis amigos y traté de amoldar mi trabajo para poder pasar más tiempo en casa con él."

Sin embargo, dijo que no se arrepiente de nada: “Cuando quieres a alguien de verdad, estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. No me arrepiento de absolutamente nada”.

La joven reveló que fue Javier quien terminó la relación, y decidió dar por terminados los planes de boda que tenían para el 18 de julio, luego de que ella regresara a Alemania tras estar hospitalizada.

"Cuando me dieron permiso para volar; el 14 de enero volví a nuestra casa en Alemania a hablar con él de todo lo que había pasado, y ahí terminó la relación".

"Me dijo muchas cosas... que evidentemente quedan entre nosotros. Lo último que me dijo me sorprende hoy en día... que quería estar solo", dijo la reportera.

