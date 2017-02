¿Por qué Emma Watson no se toma fotos con sus fans?

No, no es por mala onda como muchos creen.

Emma Watson se ha hecho de mala fama cuando se trata de complacer a sus fans a la hora de tomarse fotografías con ellos, porque no lo hace. Si no se trata de una premier o un evento parecido relacionado a sus proyectos cinematográficos, es muy poco probable de que tengas la oportunidad de tomarte una foto con ella si es que el destino te sonríe lo suficiente para encontrártela en la calle caminando entre los mortales.

La verdad es que ella tiene sus razones y muy válidas para no hacerlo, la más importante de todas para ella, es su privacidad, el poder disfrutar de una vida como el resto de las personas. La actriz dijo a EW que las redes sociales son un arma de doble filo para su estilo de vida.

"Si alguien me toma una foto y la publica, en tan sólo dos segundos han creado un margen de dónde estoy exactamente a lo largo de diez metros. Pueden ver lo que estoy vistiendo y con quién estoy. Simplemente no puedo dejar que me rastreen".

Pero no se preocupen, si alguna vez en su vida se la llegan a encontrar, no quiere decir que los va a rechazar. Si tienes la suerte suficiente para encontrarla con un poco de tiempo libre, ella está dispuesta a platicar contigo.

"Diré, 'Me voy a sentar aquí y voy a contestar cualquier pregunta que tengas sobre el fandom de Harry Potter, pero no me puedo tomar una foto".

Los niños son los únicos que tienen el poder para posar a lado de ella. Ellos son la única excepción en cuanto a fotos en la calle se refiere.

"¿Cuándo soy una celebridad a la vista de los demás y cuándo le voy a hacer a alguien su semana? A los niños no les digo que no, por ejemplo".

