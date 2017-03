Este celular tiene el tamaño de una tarjeta de crédito

Talkase reveló su nuevo dumbphone (sí, lo contrario a un Smartphone) en el Mobile World Congress celebrado en Barcelona y, aunque este teléfono sólo sirve para mensajear, hacer llamadas telefónicas y alguna que otra cosa, su diseño es bastante atractivo y parece ser una genial herramienta de emergencia. Lo más interesante de este teléfono es que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito (aunque su ancho corresponde como a 4 de éstas).

Este teléfono, denominado T3, es la más reciente versión del que Talkase presentó hace 3 años en Kickstarter. Su pantalla OLED es de 0.960 pulgadas y sólo sirve para ver los números marcados y algunas líneas de los SMS que puedes mandar con él, así como el nombre de las canciones en su reproductor musical. Según el creador, la batería del T3 dura hasta 72 horas, con una sola carga.

Ahora, ese teléfono está pensado sólo para comunicarte vía SMS y llamada de voz, no tiene aplicaciones, no tiene navegador ni cliente de correo electrónico, así que quizás éste podría ser un dispositivo de emergencia que traigas en tu cartera… o el que uses cuando vayas de viaje a Estados Unidos. A ver qué información pueden sacar de él esos agentes fronterizos. Finalmente, el T3 puede servir como hotspot 3G, así que de todos modos podrías usarlo para tener conexión a Internet en otros dispositivos. El precio final del T3 de Talkase será $33 USD, lo que lo sigue haciendo una opción interesante.

Nota publicada originalmente en Qore

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com