Trailer de Jumanji: Otra película más de 'La Roca'

Sony Pictures acaba de destruir la infancia de los niños de los 90 con el primer trailer de Jumanji: Welcome to the Jungle la secuela / reboot del clásico épico protagonizado por Robin Williams.

Primero que nada, Jumanji ya no es un juego de mesa sino un cartucho de Atari, los jóvenes que deciden jugarlo son absorbidos hacia esta peligrosa jungla y se convierten en los personajes del videojuego, es entonces cuando todo se va al demonio.

El suspenso por saber que pasaría en el mundo real una vez que arrojaras los dados al tablero de Jumanji, se ha sustituido por una tonelada de acción, peleas y explosiones que salen en el 95% de las películas de Dwayne "La Roca" Johnson, quien es obviamente el protagonista de la cinta, junto con Jack Black, Kevin Hart, y Karen Gillan.

Checa el primer trailer oficial de Jumanji: Welcome to the Jungle.

