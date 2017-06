6 maneras de disfrutar Tijuana este fin de semana

TIJUANA.- Si este fin de semana tienes pensado no salir porque no has encontrado algo bueno por hacer, te invitamos a considerarlo, ya que hay una gran variedad de eventos que te estarán esperando, los cuales son ideales para recibir este nuevo mes.

Viernes 30 de junio

Festival de Mariachi 2017

Para promover el turismo local e internacional encontrarás vinos de la región, cerveza artesanal, mariachi en vivo, antojitos mexicanos, restaurantes, artistas locales, música vernácula, ballets folclóricos, degustación de tequila, artesanías mexicanas, entre otras sorpresas para garantizar un excelente fin de semana. Estará del viernes 30 de junio hasta el domingo 2 de julio.

¿Dónde? Avenida Revolución entre calle 8va y 9na

Avenida Revolución entre calle 8va y 9na ¿A qué hora? 10:00 a.m a 2:00 a.m

10:00 a.m a 2:00 a.m Costo: General $50 pesos, niños, adultos mayores y personas con discapacidad es gratis

General $50 pesos, niños, adultos mayores y personas con discapacidad es gratis Más información: Aquí

Distrito Urbano Fest

En este festival no estará permitido aburrirse ya que no habrá razón para que lo hagas ¿Qué encontrarás? 24 horas de música, 28 horas de after party, 16 bandas y Djs, Food Trucks y por supuesto lo que nunca puede faltar "cerveza". Este viernes estará Motel, Ratigan, Derians, Slares y Coronado 59.

¿Dónde? Terreno frente al Mercado Hidalgo

Terreno frente al Mercado Hidalgo ¿A qué hora? 6:00 p.m a 11:00 p.m

6:00 p.m a 11:00 p.m Costo: $170 domo, $220 explanada y $320 domo + explanada

$170 domo, $220 explanada y $320 domo + explanada Más información: Aquí

Sábado 1 de julio

Cultura Profética

La banda puertorriqueña, Cultura Profética, volverá este año a la ciudad fronteriza por parte de Royal House Society y el Festival Raztlán, para traer buena vibra al ritmo de sus canciones como "Ilegal", "Un Deseo", "Del tope al fondo", entre otros.

¿Dónde? Estadio Caliente

Estadio Caliente ¿A qué hora? 8:00 p.m

8:00 p.m Costo: De $365 a $1,065 Pesos

De $365 a $1,065 Pesos Más información: Aquí

Cherry, concierto tributo a Amy Winehouse

¿Eres fanático de Amy Winehouse? Será mejor que apartes esta fecha ya que "Cherry", un concierto tributo a esta cantante inglesa, podrá mejorar tu día. La música en vivo estará a cargo de Cuatro Tiempos, como invitado especial se tendrá a Ernesto Melgoza. ¿Te interesa? contáctate con Midalia Soto para obtener tu boleto o compralo en Panadería Maná, ubicada en Av. Brasil #2309 L-1 Col. Francisco I. Madero.

¿Dónde? La Bohème, ubicado en Flores Magón entre Constitución y Niños Heroes

La Bohème, ubicado en Flores Magón entre Constitución y Niños Heroes ¿A qué hora? 9:00 p.m

9:00 p.m Costo: $200 pesos

$200 pesos Más información: Aquí

Baja Comic Con

La segunda edición de Baja Comic Con se trajo en esta ocasión en conjunto con el nuevo socio y colaborador San Diego Comic Con international, en donde podrás encontrar colecciones, fotos con cosplayers, música en vivo, y compra de artículos. El domingo estará John Morton, quien la hizo como piloto rebelde en Star Wars y Stephen Constantino, uno de los guardias del palacio de Jabba the Hutt.

¿Dónde? Cecut

Cecut ¿A qué hora? 11:00 a.m a 8:00 p.m

11:00 a.m a 8:00 p.m Costo: Entrada gratuita, firma de autógrafos de actores y productores $250 pesos.

Entrada gratuita, firma de autógrafos de actores y productores $250 pesos. Más información: Aquí

Festival Gastronómico Vegetariano Y Vegano Tj

Si lo que buscas es comida saludable y vegeteria o vegana, tranquilo, tus suplicas fueron escuchadas ya que en este festival se promoverán alimentos saludables o artesanos para toda la familia. Además podrás encontrar conferencias, talleres y actividades infantiles respecto al tema.

¿Dónde? Cecut

Cecut ¿A qué hora? 11:00 a.m a 9:00 p.m

11:00 a.m a 9:00 p.m Más información: Aquí

