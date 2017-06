José Ramón Fernández es criticado en redes sociales tras propinar "zape" a joven con síndrome de down

Fue durante una grabación en vivo cuando el periodista deportivo José Ramón Fernández le dio un "zape" a un joven con síndrome de down mientras se unía al festejo de la afición chilena cuando La Roja logró pasar a la semifinal.

En la grabación se muestra al comentarista y su compañero durante una transmisión para el canal ESPN justo cuando terminó el encuentro entre Chile - Australia el pasado domingo 25 de junio, tras la victoria, la afición chilena se encontraba festejando justo detrás de los comentaristas, cuando los seguidores de La Roja se acercaron, los periodistas comenzaron a festejar con ellos, en ese momento se asoma un joven a la cámara a quien Joserra le da un "zape".

Ante tal hecho, las críticas en las redes sociales no se dejaron esperar, bombardeando al periodista de comentarios en su contra. Joserra no tardó en contestar, asegurando que no fue su intención golpear al niño, que tal vez le tocó la camisa pero que nunca golpearía a un niño y menos si éste tiene síndrome de down.

"Ni lo digas, ni lo hables, no lo exaltes porque no es verdad, la gente en las redes es malvada, perversa, sucia; no lo hice, al contrario, yo quería acercarme al niño, jalarlo para platicar con él, darle el micrófono y que él se viera a la cámara y platicara con la gente." explicó el comentarista.

Sin duda, Joserra llevará esta experiencia por el resto de su vida, el público critica lo que ve en el vídeo, una imagen basta más que mil palabras.

Vía: Radio Formula