Emilia Clarke dice que el sexismo en su trabajo es "cosa de la vida diaria"

Nuestra querida Daenerys, Emilia Clarke no está exenta del sexismo que se vive en la sociedad y sobre todo en su ambiente laboral, algo que se ha estado buscando cambiar desde hace mucho, pero pareciera no tener fin.

La estrella de Game of Thrones habló con Rolling Stone sobre cómo cada vez está más consciente del sexismo que la rodea en su trabajo, lo comparó como con la forma en que la sociedad ve al racismo.

"Me siento tan ingenua por decirlo, pero es como tratar con el racismo. Estás al tanto de ello, y estás al tanto de ello, pero un día te das cuenta y dices 'Oh, dios mío, está en todos lados'. Como que te despierta de repente y dices 'Espera un maldito segundo... ¿me estás tratando diferente porque tengo un par de tetas? ¿En serio está pasando? Me tomó mucho tiempo ver que me tratan diferente. Pero veo alrededor y esa es mi vida diaria".

Otra estrella del entretenimiento que recientemente se mostró en contra de estas actitudes fue Michelle Rodríguez, quien debido al trato tan pobre que se le da a las mujeres, dijo que podría salir de Rápidos y Furiosos.

