Cinco bares de ambiente en Tijuana donde celebrar este mes del orgullo gay

El mes de junio se caracteriza por ser celebrar el mes del orgullo gay, donde oficialmente el 28 de junio de cada año es el día donde mundialmente se celebra a la comunidad LGTB .

Es bien sabido que en Tijuana se tienen los mejores lugares para pasar una noche de fiesta, de igual forma existen una gran variedad de lugares de ambiente, y aunque los lugares no son los mejores en comparación con otras ciudades, es seguro que buena música, bebidas más baratas y mucha gente conocida encontrarás en ellos.

No necesitas ser parte de la comunidad LGTB para poder adentrarte y descubrir qué hay detrás del telón de estos lugares, solo basta con aventurarte.

Hicimos esta lista con cinco de los lugares más concurridos por la comunidad LGTB de Tijuana, en los cuales podrás despedir celebrando este mes en el que se celebra el orgullo gay.

Barock

Ubicado en la calle sexta, la calle donde se han concentrado en los últimos años la mayor cantidad de bares en la ciudad, tiene este pequeño lugar, que en sus inicios no se caracterizó por ser un lugar de ambiente, pero que a la larga de sus cinco años se ha convertido en un lugar recurrente para miembros de la comunidad.

Aunque este lugar no es exclusivo y se puede visitar no importa preferencia. Quienes vienen a este lugar no pueden perderse sus famosos vasos escarchados con una pulpa de chile picosito que rodea a las bebidas de la casa y cervezas.

Foto: Barok Facebook

Latinos

Un verdadero resurgimiento ha vivido en los últimos años este pequeño bar ubicado a un costado del Reloj Monumental en la Avenida Revolución. Se conoce que la fiesta puede seguir hasta altas horas de la madrugada. Decenas de personas abarrotan sus instalaciones en busca de diversión con la variedad de show travesti que ofrecen.

Dicen que es el lugar donde puedes encontrar a Lady Gaga, Madonna y Jeny Rivera juntas en un mismo escenario y en una misma noche, y lo mejor, sin cover.

En este lugar hasta el reencuentro de Timbiriche se llevó primero antes que en ningún otro. Foto: Latinos Facebook

Fusión

Ubicado a unos metros de la nueva Garita de El Chaparral, este antro/ bar es uno de los pocos que aún conserva el servicio de barra libre. De igual forma en su interior un antiguo recinto tiene varias pistas de baile y zona de karaoke, ofreciendo diversidad para quienes lo visitan.

Un buen espectáculo travesti también se puede encontrar allí, incluso parejas heterosexuales llegan atraídos para presenciar las presentaciones de los artistas personificados por miembros del staff.

Foto: Fusión bar Facebook

Camaleón

Uno de los bares que ha sobrevivido a los cambios de la zona Centro de Tijuana. Es de los pocos que tienen un legado en cuanto a los lugares referentes de la comunidad LGTB. De igual forma se encuentra a unos pasos de la Plaza Santa Cecilia sobre la Avenida Revolución.

Igual que otros cada semana sorprende a sus visitantes con distintas presentaciones o certámenes para premiar a miembros de la comunidad. Once años se ha mantenido en el gusto de muchos, así que seguramente no te decepcionará.

Foto: Camaleón Facebook

El Ranchero

Probablemente uno de los sitios más underground de todos, pero no podíamos dejarlo fuera de la lista. En el día la Plaza Santa Cecilia es un espacio familiar donde se puede comer y encontrar artesanías, además de albergar a los mariachis y conjuntos de mñusica, mientras que en la noche las puertas de los pequeños lugares abren a bares distintos.

Entre ellos, el Ranchero, quien años de legado lo hacen un referente de la vida de ambiente. En el podrás encontrar, un mundo que roza los surreal, en una esquina encontrarás una barra vieja, meseros por todas partes, travestis que ofrecen show, mientras que en el segundo piso una pista de baile te espera para bailar hasta casi casi, el amanecer.

Foto: El Ranchero

