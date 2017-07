'Fear' y 'The Walking Dead' regresan a San Diego Comic-Con

The Walking Dead como cada año desde que salió en la televisión, asistirá al famoso Hall H del centro de convenciones de San Diego para dar unos pocos detalles o quizá un teaser de su nueva temporada en Comic-Con de este año.

De acuerdo con Deadline, la conferencia de la enorme serie de AMC contará con la asistencia de los actores Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Lennie James, Seth Gilliam, Alanna Masterson, Khary Payton y Chandler Riggs. Serán acompañados por los veteranos Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, David Alpert y el creador de la serie, Robert Kirkman.

A su vez, su hermana menor, Fear The Walking Dead se presentará primero, el 21 de julio a las 11:15 am para después continuar con The Walking Dead. Hurd, Alpert, Nicotero y Kirkman también estarán en el panel de "Fear", acompañados de los protagonistas de la serie, Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Mercedes Mason, Sam Underwood, Daniel Sharman y Michael Greyeyes.

Fear The Walking Dead actualmente se encuentra con su tercera temporada al aire así que no hay mucho que puedan decir salvo que podremos esperar una "impactante" segunda mitad, lo cual dicen todos los años.

No se te olvide leer más noticias en SanDiegoRed.com, así como también seguirnos en nuestras páginas de Facebook y Twitter cynjen.romero@sandiegored.com