Televisa está muriendo, ¿se fusionará con Univision para formar Univisa?

Se ha filtrado en Twitter una imagen que ha disparado una serie de rumores en cuanto a la inminente fusión de Grupo Televisa y Univisión, las dos principales televisora de habla hispana en el mundo. El posible logo incluye el nuevo nombre “Univisa”, nombre que ya pertenece a una empresa de telecomunicaciones en Ecuador.

Aun así, puede que este no sea el nombre final de la nueva fusión. Pero esto no suena tan descabellado si consideramos que apenas en enero de este año, Televisa y Univisión anunciaron la unificación de la producción y distribución de sus contenidos. Además, nombraron a Isaac Lee como director general de contenidos de ambas empresas.

También en enero de este año, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos, autorizó el incremento de la propiedad de Grupo Televisa en Univisión, la cual creció de 25% al 49% de las acciones corporativas y 40% de las acciones con derecho a voto.

De esta manera, todo parece indicar que harán un cambio de imagen para fusionar sus públicos y tratar de, ya no digamos recuperar, sino tratar de no seguir perdiendo terreno frente a la veloz fragmentación del mercado audiovisual actual. Pareciera que Netflix, Amazon, YouTube, etc. están destrozando a Grupo Televisa y Univisión. Sin embargo, no creo que sea precisamente así, más bien, ambas empresas dejaron de tener tantas horas de consumidores pegados a sus contenidos.

Es decir, no es que hayan perdido audiencia sino que esa misma audiencia ha reducido el tiempo de consumo y se han ampliado las ofertas audiovisuales, lo que resultó en una fragmentación de la audiencia. Aun así, Univisión y Televisa siguen siendo los gigantes del mundo de habla hispana, en cuestión de televisión.

Vía Qore

