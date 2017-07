James Gunn explica la transformación de Rocket al final de Guardians of the Galaxy Vol.2

Si por alguna razón no has visto Guardians of the Galaxy Vol. 2 está de más señalar que a continuación se revelan algunos spoilers del final de la película, así que están advertidos.

Como bien recordarán, Yondu es el personaje que se sacrifica en orden para salvar a "su hijo" Peter Quill, mejor conocido como Starlord, al final vemos a Rocket llorando, pero la razón verdadera es otra.

Esto fue lo que dijo el director James Gunn cuando le preguntaron por Facebook "¿por qué la última toma fue Rocket llorando?"

"Porque Rocket ve la flecha en el cielo y se da cuenta que el mundo puede ser mucho más grande, más compasivo, más mágico y más maravilloso de lo que imaginó".

Esta es una pequeña pista de que este enojón mapache podría cambiar su actitud para Avengers: Infinity War o Guardians 3 por la de una "persona" más amable y educada.

La vez pasada que Rocket lloró fue cuando Groot decidió sacrificarse por el equipo.

