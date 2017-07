Robert Downey Jr. está listo para dejar de ser Iron Man

Robert Downey Jr. le dio vida al Universo Cinemático de Marvel (MCU) en el 2008 cuando se convirtió en Tony Stark y trajo a la vida a Iron Man, rol que le salvó su carrera en el cine y lo hizo asquerosamente rico. Ahora está listo para dejarlo.

En una entrevista con News.com dijo que se encuentra preparado para tomar una decisión en futuro para salirse del MCU.

"Es un ciclo. Pude haberlo dicho cuando salió la primera de Avengers: 'Nunca va a mejorar eso. Todo mundo deténgase'. Pero para mí siempre se trata sobre la gente y oportunidades, como los Russo, a quienes adoro. Todo mundo me dice que es como un guante que queda a la perfección. Tengo que empezar desde cero cada vez, pero empiezo desde cero con una base muy sólida. Simplemente no quiero arruinar las seis o siete películas del MCU que he hecho porque decidí hacerlo una vez más. Sólo quiero colgar mi playera antes de que sea vergonzoso".

El momento de "colgar la playera" pudiera ser allá cuando salga Avengers 4, pues en teoría no solo terminaría su contrato, sino que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios confirmó desde hace meses que la fase 4 del MCU dejará ir a varios héroes y se enfocará en nuevos.

Sólo el tiempo dirá hasta cuándo seguiremos disfrutando o repudiando a Robert Downey Jr. como Tony Stark. Un ejemplo claro es Spider-Man: Homecoming, película que ha generado frustración en gran cantidad de fans porque "parece una película de Iron Man con Spidey de personaje secundario".

