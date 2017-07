Sophie Turner revela que Game of Thrones fue su educación sexual

Como todo fan de Game of Thrones sabe, Sophie Turner quien tiene el papel de Sansa Stark inició desde la primera temporada a una muy temprana edad, 12 años para ser exactos, y fue a través del programa que aprendió una u otra cosa sobre las relaciones sexuales.

Hablando con The Times dijo que Game of Thrones fue su educación sexual gracias a la descripción gráfica de los guiones que tuvo que leer:

"Estará haciendo una lectura y estaríamos hablando de cosas muy gráficas. La primera vez que me enteré lo que era el sexo oral fue leyendo el guión. Yo me quedé como 'Wow, ¿la gente hace eso? ¡Qué fascinante!' Creo que esa fue mi educación sexual, estar en Game of Thrones".

Y seguramente seguiremos viendo más de este contenido en las dos temporadas que quedan, aunque desde la pasada elementos como la violencia explícita que caracterizan a Game of Thrones fue disminuyendo de manera gradual.

Game of Thrones regresa el 16 de julio, poco menos de dos semanas para ver el regreso de estos personajes y saber su destino.

