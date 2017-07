Episodios de última temporada de Game of Thrones podrían durar 80 minutos

Desde que se confirmó que la octava y última temporada de Game of Thrones tendrá sólo seis episodios, el corazón de los fans se despedazó por completo, pero hay una forma que HBO podría remediar eso.

Según David Chen de Amazon quien se encontraba en Con of Thrones, la primera conferencia de Game of Thrones, la diseñadora de sonido, Paula Fairfield dijo que los episodios de la Temporada 8 podrían durar hasta 82 minutos.

Como bien lo explica Chen en su tweet, esto sería como consecuencia del episodio final de la Temporada 7, el cual se confirmó tendrá una duración de 82 minutos.

Es una buena forma de compensar el hecho de que sólo serán seis episodios, además de que es el final de la serie. De esta manera (en caso de ser cierto) cada episodio de la Temporada 8 se sentiría como una película.

