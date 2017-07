Ed Sheeran es acosado en Twitter y abandona la red social

El famoso músico inglés Ed Sheraan ha decidido cerrar su cuenta de Twitter, pues indica que se siente "bulleado" constantemente por la presencia de los odiados trolls.

Los ya conocidos trolls, no respetaron el hecho de que Sheeran sea una celebridad; pues su último álbum÷ vendió 8 millones de copias en tres meses, y han atacado con comentarios negativos al artista.

"He decidido alejarme de Twitter por completo. No puedo leer nada. Solo entro al sitio y no encuentro nada más que gente haciendo malos comentarios. Un comentario puede arruinarte por completo el día. Lo que me rompe la cabeza es tratar de averiguar por qué le caigo tan mal a la gente" comentó Sheeran al diario The Sun.

Supuestamente el músico, los trolls son fans de Lady Gaga quien malentendieron unos comentarios del joven asumiendo que en una entrevista hablaba mal de ella cuando nunca se refirió por nombres.

Los usuarios de redes sociales pueden ser tan crueles si de defender a sus favoritos se trata.

Vía Lifeboxset

