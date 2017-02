Este mañana se dieron a conocer las fotografías ganadoras de este año.

La clasificada como ganadora del año fue la controversial imagen del atentado hacia el embajador ruso el pasado diciembre, titulada por el fotoperiodista de la Associated Press, Burham Ozbilici "Un asesinato en Turquía".

El jurado calificó alrededor de 80,400 imágenes para elegir a las ganadoras.

Algunas fotografías ganadoras del primer lugar en las diferentes categorías son las siguientes:

• Proyectos de Largo Recorrido: "Días Negros en Ucrania" por Valery Melnikov que retrata la vida de ucranianos frente a los conflictos de la nación.

• Naturaleza: fotografía por Brent Stirton para la National Geographic que muestra la caza furtiva de estos animales para vender sus cuernos.

• Temas de Actualidad: la ganadora es del fotógrafo Daniel Berehulak de una serie titulada "They are slaughtering us like animals" donde podemos ver a un grupo de presidiaron en una comisaría en Filipinas.

•Noticias de Actualidad: la imagen fue tomada por Abd Doumany donde muestra a una niña siria herida tras un bombardeo.

• Temas Contemporáneos: tomada por el fotógrafo Lalo de Almeida y titulada "Víctimas del virus Zika" resalta a una madre bañando a su pequeño hijo quien nació con una malformación relacionada a este virus.

• Y la ganadora del año: "Un asesinato en Turquía" por Burhan Ozbilici.

Esperemos que la exposición completa también sea exhibida en nuestra ciudad, como el año pasado lo hicieron en el Cecut con las ganadoras del 2016.

Con información de El País

