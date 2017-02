"Sonidero" la categoría de documentales musicales regresa a Ambulante este año.

En su siguiente edición podremos ver catorce documentales musicales cuyas historias ofrecerán al público acceso a culturas musicales en Corea del Norte, México, Reino Unido, África, Cuba, entre otros países.

“Se trata de una sección multifacética que muestra desde trabajos sobre iconos de la música como The Rolling Stones, Oasis, Madonna, Nick Cave, a historias de éxito como Panoramas, que sigue la gira de la banda mexicana de rock Zoé; y Austin City Limits: A Song for You, sobre el show de televisión pública que impulsó las carreras de muchos músicos importantes” explican Chloë Roddick y Carlos Sosa, organizadores de esta categoría.

Ambulante se estará llevando a cabo del 23 de marzo al 25 de mayo en todo el país, puedes ver la cartelera aquí.

Vía Fahrenheit Magazine

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

colaboradores@sandiegored.com