El fenómeno de los reality show regresa este 2017 con la presencia de "Keeping Up With the Catdashians", el show donde podemos ver día a día lo que hacen cuatro gatos.

El drama que viven los gatos es tan real como el de las famosas hermanas Kardashian, cuyo programa televisivo inspiró este proyecto.

Los gatitos, quienes son huérfanos, vivirán en una casa parecida a la de muñecas de 3 a 4 semanas hasta que consigan papás adoptivos y así otros animales tomen su lugar.

La Sociedad Protectora de Gatos de Islandia en compañía de un grupo de voluntarios cuidan de estos pequeños felinos, limpian su casa y caja de arena y los mantienen alimentados.

Puedes ver el show que se transmite en vivo por aquí.

Vídeo por Nutiminn.

